Из 75кг молока получается 12гк 500г сливок.Сколько молока нужно чтобы получить 20кг сливок
Математика
Из 75кг молока получается 12гк 500г сливок.Сколько молока нужно чтобы получить 20кг сливок
Ответ(ы):
Гость:
75 кг молока - 12 кг 500г сливок ? кг молока - 20 кг 75000*20/12500=120(кг)
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