Как решить 4/10+2/3 переведя дроби к общему знаменателю

Математика
Как решить 4/10+2/3 переведя дроби к общему знаменателю
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Ответ(ы):
Гость:
4/10+2/3=12/30+20/30=32/30=16/15
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