В двух бочонках 12 килограммов мёда. в одном на 2 килограмма больше, чем в другом. ск??лько килограммов мёда в каждом бочёнке?
Математика
В двух бочонках 12 килограммов мёда. в одном на 2 килограмма больше, чем в другом. ск??лько килограммов мёда в каждом бочёнке?
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