В двух бочонках 12 килограммов мёда. в одном на 2 килограмма больше, чем в другом. ск??лько килограммов мёда в каждом бочёнке?

Математика

В двух бочонках 12 килограммов мёда. в одном на 2 килограмма больше, чем в другом. ск??лько килограммов мёда в каждом бочёнке?

Автор: Гость