Здравствуйте, помогите определить, слова заяц,отец,кузнец-существительные означающее признак или предмет?
Русский язык
Здравствуйте, помогите определить, слова заяц,отец,кузнец-существительные означающее признак или предмет?
Ответ(ы):
Гость:
Обозначают предмет ..........
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