Диалог с маленьким принцем сочинение

Гость: Гость:

Я медленно шел и не оглядывался и вдруг я наткнулся на маленького мальчика,и я подумал. -"Что. такой вечер тут делает этот малышь?" -Ты кто мальчик?-тихо спросил я- Мальчик ничего не сказав показал на замок... -Ты принц?-удивленно спросил я- -Да-робко сказал мне мальчик я потерялся- -Бедняга...Давай. Я тебя провожу?-сказав это я улыбнулся- -Давайте!-мальчик радостно прыгнул ко мне в повозку и я повез его домой- Пока мы ехали мы разговаривали а я рассказывал истории что произошли со мной. Но когда мы уже доехали я помохал ему рукой и он мне тоже на моё удивление. Вот что со мной преключилось...