Сочинение на тему смешная история с котом

Литература
Сочинение на тему смешная история с котом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мой кот всегда меня смешит вот один случай. Мы были у бабушки и она нам испекла пирожки с мясом.Мы постпавили пирожки на окно и уехали гулять по городу.Вечером мы приежаем и видим что пирожок кто-то сел мы начали думать кто бы мог это сделать. Бабушка придумала план мы поставим тарелку на кухню и типа ляжим спать.Но мы были за дверью и вдруг мы услышали чей-то голос напоминающий голос кошки.Мы открыли дверь и видим кота а ворту у него пирожок.Мы начали смеяться то что наш кот оказался вором.
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