12x-x=0 решить 8x-5x-3=6 решить 2+6a+4a=92 решить
Математика
12x-x=0 решить 8x-5x-3=6 решить 2+6a+4a=92 решить
Ответ(ы):
Гость:
11х = 0 -> x=0 3x = 9 -> x=3 2+10a = 92 -> 10a = 90 -> a=9
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