Какого числа была первая олимпиада?
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Какого числа была первая олимпиада?
Ответ(ы):
Гость:
6 апреля 1896 года летняя олимпиада
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