Сватавство княжны Марьи
Литература
Сватавство княжны Марьи
Ответ(ы):
Гость:
К княжне Болконской сватался Анатоль Курагин. Впервые узнала Мария Болконская о предстоящем сватовстве из письма Жюли. Болконская не приняла предложения А. Курагина, потому что она увидела свидание несостоявшего жениха и своей компаньонкой в саду, когда он приехал в Лысые горы.
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