Сватавство княжны Марьи

Гость: Гость:

К княжне Болконской сватался Анатоль Курагин. Впервые узнала Мария Болконская о предстоящем сватовстве из письма Жюли. Болконская не приняла предложения А. Курагина, потому что она увидела свидание несостоявшего жениха и своей компаньонкой в саду, когда он приехал в Лысые горы.