Подскажите, пожалуйста: мы сегодня начали изучать тему "Логарифмы" по алгебре. Сра??у в конце урока учительница дала на 10 минут под конец урока самостоятельную. Это вообще правильно??? Даже дома не закрепляли новую тему.
Алгебра
Подскажите, пожалуйста: мы сегодня начали изучать тему "Логарифмы" по алгебре. Сра??у в конце урока учительница дала на 10 минут под конец урока самостоятельную. Это вообще правильно??? Даже дома не закрепляли новую тему.
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