Подскажите, пожалуйста: мы сегодня начали изучать тему "Логарифмы" по алгебре. Сра??у в конце урока учительница дала на 10 минут под конец урока самостоятельную. Это вообще правильно??? Даже дома не закрепляли новую тему.

Алгебра

Подскажите, пожалуйста: мы сегодня начали изучать тему "Логарифмы" по алгебре. Сра??у в конце урока учительница дала на 10 минут под конец урока самостоятельную. Это вообще правильно??? Даже дома не закрепляли новую тему.

Автор: Гость