Торговый путь "из варяг в греки"

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Путь «из варя́г в гре́ки» (такжеВаря́жский путь или Восто́чный путь,др.-сканд. Austrvegr)[1] — водный (морской и речной) путь изБалтийского моря через Восточную Европу в Византию. Один из водных путей экспансии варягов из района проживания (побережье Балтийского моря) на юг — в Юго-Восточную Европу и Малую Азию в начале X века — середине XIII века. Этим же путём пользовались русские купцыдля торговли с Константинополем и со Скандинавией.