Помогите пожалуйста побыстрея какое чувство вызывало у Саши расставания с отцом?Выбирайте нужные и обоснуйте свой выбор:грусти,огорчение,боль,страдание,надежды, безразличия

Литература
Помогите пожалуйста побыстрея какое чувство вызывало у Саши расставания с отцом?Выбирайте нужные и обоснуйте свой выбор:грусти,огорчение,боль,страдание,надежды, безразличия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Боль, страдание, огорчение, грусть.
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