Помогите пожалуйста побыстрея какое чувство вызывало у Саши расставания с отцом?Выбирайте нужные и обоснуйте свой выбор:грусти,огорчение,боль,страдание,надежды, безразличия

Литература

Помогите пожалуйста побыстрея какое чувство вызывало у Саши расставания с отцом?Выбирайте нужные и обоснуйте свой выбор:грусти,огорчение,боль,страдание,надежды, безразличия

Автор: Гость