Помогите пожалуйста побыстрея какое чувство вызывало у Саши расставания с отцом?Выбирайте нужные и обоснуйте свой выбор:грусти,огорчение,боль,страдание,надежды, безразличия
Литература
Помогите пожалуйста побыстрея какое чувство вызывало у Саши расставания с отцом?Выбирайте нужные и обоснуйте свой выбор:грусти,огорчение,боль,страдание,надежды, безразличия
Ответ(ы):
Гость:
Боль, страдание, огорчение, грусть.
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