Помогите пожалуйста я поставил 15баллов номер 426
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Помогите пожалуйста я поставил 15баллов номер 426
Ответ(ы):
Гость:
Пух-пуховичок-пуховичка, клок-клочок-клочка, снег-снежочек-снежочка, орех-орешек-орешка, платок-платочек-платочка, узел-узелочек-узелочка.
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