Как переренести слово lt;lt;участвовалgt;gt;
Русский язык
Как переренести слово lt;lt;участвовалgt;gt;
Ответ(ы):
Гость:
У-чав-ство-вал надо чтобы было в каждом слоге 1 гласная,но..нельзя переносить 1 гласную без сопровождения согласных
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