Мастеру и двум его помощникам заплотили 615.000 тыс. эти деньги оба помощника и масте?? разделили в отношенит 1:2:3. сколько денег получил каждый из них?

Математика

Мастеру и двум его помощникам заплотили 615.000 тыс. эти деньги оба помощника и масте?? разделили в отношенит 1:2:3. сколько денег получил каждый из них?

Автор: Гость