Мастеру и двум его помощникам заплотили 615.000 тыс. эти деньги оба помощника и масте?? разделили в отношенит 1:2:3. сколько денег получил каждый из них?
Математика
Мастеру и двум его помощникам заплотили 615.000 тыс. эти деньги оба помощника и масте?? разделили в отношенит 1:2:3. сколько денег получил каждый из них?
Ответ(ы):
Гость:
Х:2х:3х х+2х+3х=615000 х=102500 2х=205000 3х=307500 102500+307500+205000=615000 ответ: 102500р,205000р,307500 р
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