С трех лугов собрали 197 ц сена С первого и второго лугов собраали поровну а с треть??го на 11 ц больше чем с первого сколько сена собрали с каждого луга

Математика

С трех лугов собрали 197 ц сена С первого и второго лугов собраали поровну а с треть??го на 11 ц больше чем с первого сколько сена собрали с каждого луга

Автор: Гость