С трех лугов собрали 197 ц сена С первого и второго лугов собраали поровну а с треть??го на 11 ц больше чем с первого сколько сена собрали с каждого луга
Математика
С трех лугов собрали 197 ц сена С первого и второго лугов собраали поровну а с треть??го на 11 ц больше чем с первого сколько сена собрали с каждого луга
Ответ(ы):
Гость:
Пусть с первого луга собрали х ц со второго тоже х с третьего х+11 х+х+х+11=197 3х=197-11 3х=186 х=186:3 х=62 ц - с первого 62 ц - со второго 62+11=73 ц - с третьего
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