Мотоциклист ехал в поселок. По дороге он встретил три легковые машины и грузовик. ??колько всего транспортных средств ехало в этот посёлок?

Математика

Мотоциклист ехал в поселок. По дороге он встретил три легковые машины и грузовик. ??колько всего транспортных средств ехало в этот посёлок?

Автор: Гость