Мотоциклист ехал в поселок. По дороге он встретил три легковые машины и грузовик. ??колько всего транспортных средств ехало в этот посёлок?
Математика
Мотоциклист ехал в поселок. По дороге он встретил три легковые машины и грузовик. ??колько всего транспортных средств ехало в этот посёлок?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
ДАЮ 20 БАЛЛОВ!!! Сторони трикутника дорівнюють 5 см, 7см, 10 см. Знайди найбільшу стор??ну подібним трикутника, если его найменьше сторона дорівн...
Математика
С трех лугов собрали 197 ц сена С первого и второго лугов собраали поровну а с треть??го на 11 ц больше чем с первого сколько сена собрали с каждог...
Русский язык
Английский язык
Помогите. Тут нужно написать вопросительную форму. 1.We played badminton yesterday. 2.The children drew a nice picture last night. 3.Jim RE...