Мини-сочинение на тему Зачем человеку нужна музыка

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Музыка-это то,без чего просто невозможно существовать в современном мире,когда сложно уже просто на улице увидеть человека без наушников.Чаще всего конечно это люди нового поколения,молодые люди до 40 лет.Также у каждого существуют свои музыкальные предпочтения,кто-то предпочитает рэп,кого-то окрыляет рок,а кто-то предпочитает поп-музыку.Для людей постарше музыка уже не имеет жизненной необходимости и эмоциональной удовлетворённости,люди этой категории больше остальных погружены в свои проблемы,которых за всю жизнь у них накопилось немало.Лично я не представляю своей жизни без музыки,Музыка необходима человеку!Она помогает нам пережить многие моменты в нашей жизни, дарит огромное количество эмоций, чувств! Заставляет наше тело двигаться, а голос петь.Музыка - это прекрасное творение мира.