Нужно подставить слова из скобок в родительный падеж множественного числа. по оврагам запестрели тысячи (тысяча) цветов

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Нужно подставить слова из скобок в родительный падеж множественного числа. по оврагам запестрели тысячи (тысяча) цветов

Автор: Гость