Определите число и время глаголов. Ласково пригревает в ореховой роще весеннее солнышко. Уже повисли серёжки. Скоро появятся зелёные листочки. Слышен шум реки Угам. Это она несёт весенние воды в низины.
Русский язык
Определите число и время глаголов. Ласково пригревает в ореховой роще весеннее солнышко. Уже повисли серёжки. Скоро появятся зелёные листочки. Слышен шум реки Угам. Это она несёт весенние воды в низины.
Ответ(ы):
Гость:
Пригревает-наст. время; ед число повисли- прош. вр; мн.ч появятся- будущ. время; мн. ч слышен - наст. вр; ед ч несёт - наст.вр; ед ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Из приведённых уравнений химический реакций выберите то, которое характеризует общее свойство всех кислотных оксидов. 1) SO3+H2O=H2SO4 2) SO3+N...
Математика