Определите число и время глаголов. Ласково пригревает в ореховой роще весеннее солнышко. Уже повисли серёжки. Скоро появятся зелёные листочки. Слышен шум реки Угам. Это она несёт весенние воды в низины.

Русский язык

Определите число и время глаголов. Ласково пригревает в ореховой роще весеннее солнышко. Уже повисли серёжки. Скоро появятся зелёные листочки. Слышен шум реки Угам. Это она несёт весенние воды в низины.

Автор: Гость