Определите число и время глаголов. Ласково пригревает в ореховой роще весеннее солнышко. Уже повисли серёжки. Скоро появятся зелёные листочки. Слышен шум реки Угам. Это она несёт весенние воды в низины.

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Определите число и время глаголов. Ласково пригревает в ореховой роще весеннее солнышко. Уже повисли серёжки. Скоро появятся зелёные листочки. Слышен шум реки Угам. Это она несёт весенние воды в низины.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пригревает-наст. время; ед число повисли- прош. вр; мн.ч появятся- будущ. время; мн. ч слышен - наст. вр; ед ч несёт - наст.вр; ед ч
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