Помогите пожалуйста.ДАЮ 20 БАЛЛОВ.Выпишите сначала существительные в форме множественного числа а потом в форме единственного числа.и отдельно слова которые не изменяются по числам. КОНИ,ПЛАТЬЯ,ГОЛУБИ,ДУБЫ,ЧАЩИ,ХЛОПОТЫ,ЩИПЦЫ,РА...
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Помогите пожалуйста.ДАЮ 20 БАЛЛОВ.Выпишите сначала существительные в форме множественного числа а потом в форме единственного числа.и отдельно слова которые не изменяются по числам. КОНИ,ПЛАТЬЯ,ГОЛУБИ,ДУБЫ,ЧАЩИ,ХЛОПОТЫ,ЩИПЦЫ,РАССКАЗЫ,ГРАБЛИ,САПОГИ,ТУЧИ,ЧАСЫ,САНИ.
Ответ(ы):
Гость:
Мн.число - кони, платья, голуби, дубы, хащи, рассказы, сапоги, тучи. Ед. число- грабли, часы, сани Остальное не меняется
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