Помогите пожалуйста.ДАЮ 20 БАЛЛОВ.Выпишите сначала существительные в форме множественного числа а потом в форме единственного числа.и отдельно слова которые не изменяются по числам. КОНИ,ПЛАТЬЯ,ГОЛУБИ,ДУБЫ,ЧАЩИ,ХЛОПОТЫ,ЩИПЦЫ,РА...

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Помогите пожалуйста.ДАЮ 20 БАЛЛОВ.Выпишите сначала существительные в форме множественного числа а потом в форме единственного числа.и отдельно слова которые не изменяются по числам. КОНИ,ПЛАТЬЯ,ГОЛУБИ,ДУБЫ,ЧАЩИ,ХЛОПОТЫ,ЩИПЦЫ,РАССКАЗЫ,ГРАБЛИ,САПОГИ,ТУЧИ,ЧАСЫ,САНИ.

Автор: Гость