При увеличении абсолютной температуры в 1,4 раза объем газа увеличился на 40 см3. Найти первоначальный объем газа. Помогите пожалуйста!!!
Физика
При увеличении абсолютной температуры в 1,4 раза объем газа увеличился на 40 см3. Найти первоначальный объем газа. Помогите пожалуйста!!!
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