При увеличении абсолютной температуры в 1,4 раза объем газа увеличился на 40 см3. Найти первоначальный объем газа. Помогите пожалуйста!!!

Физика

При увеличении абсолютной температуры в 1,4 раза объем газа увеличился на 40 см3. Найти первоначальный объем газа. Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость