В школе детей учит...,автобус водит..., книги пишет..., сапоги шьёт..., пироги печёт..., ч??ртежи чертит....
Русский язык
В школе детей учит...,автобус водит..., книги пишет..., сапоги шьёт..., пироги печёт..., ч??ртежи чертит....
Ответ(ы):
Гость:
1)Учитель.2)водитель.3)писатель.4)сапожник.5)пекарь.6)Чертежник xD
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