Разница между глаголами смотреть и видеть
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Разница между глаголами смотреть и видеть
Ответ(ы):
Гость:
Ну разница в том что смотреть это на кого либо а видеть допустим птицу
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