Найти силу трения при движении тела массой 4 кг коэффициент трения,а поверхность 0,7 кг
Физика
Найти силу трения при движении тела массой 4 кг коэффициент трения,а поверхность 0,7 кг
Ответ(ы):
Гость:
F = P * μ P - вес μ - коэффициент трения ( 0,7 ) P = m * g m - масса ( 4 кг ) g - ускорение свободного падения ( 10 Н / кг ) P = 4 * 10 = 40 H F = 40 * 0,7 = 28 H
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