Найти силу трения при движении тела массой 4 кг коэффициент трения,а поверхность 0,7 кг

Физика
Найти силу трения при движении тела массой 4 кг коэффициент трения,а поверхность 0,7 кг
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
F = P * μ P - вес μ - коэффициент трения ( 0,7 )  P = m * g  m - масса ( 4 кг )  g - ускорение свободного падения ( 10 Н / кг )  P = 4 * 10 = 40 H  F = 40 * 0,7 = 28 H 
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