Под берите однокоренные глаголы к существительному гроза и дождь

Русский язык
Под берите однокоренные глаголы к существительному гроза и дождь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гроза - грозный дождь - дождливый
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