Под берите однокоренные глаголы к существительному гроза и дождь
Русский язык
Под берите однокоренные глаголы к существительному гроза и дождь
Ответ(ы):
Гость:
Гроза - грозный дождь - дождливый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
1. Какое из приведённых ниже предложений является односоставным? Сейчас будем все пить чай. Меня мучили странные галлюцинации. Работа и есть...
Русский язык
История
В каком месяце 1961 года Стен Форшхувед - шведский стоматолог выдвинул версию об отравлении Наполеона мышьяком?