1. Какое из приведённых ниже предложений является односоставным? Сейчас будем все пить чай. Меня мучили странные галлюцинации. Работа и есть отдых для меня. Ему сделалось тяжело и горько. 2. Укажите, в какой форме глагол ...
Русский язык
1. Какое из приведённых ниже предложений является односоставным? Сейчас будем все пить чай. Меня мучили странные галлюцинации. Работа и есть отдых для меня. Ему сделалось тяжело и горько. 2. Укажите, в какой форме глагол может быть главным членом в односоставном определённо-личном предложении. бегу бежит бегут бежали бы
Ответ(ы):
Гость:
1) 4 предложение 2) 1 вариант(бегу)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
В каком месяце 1961 года Стен Форшхувед - шведский стоматолог выдвинул версию об отравлении Наполеона мышьяком?
Физика
Русский язык