1. Какое из приведённых ниже предложений является односоставным? Сейчас будем все пить чай. Меня мучили странные галлюцинации. Работа и есть отдых для меня. Ему сделалось тяжело и горько. 2. Укажите, в какой форме глагол ...

Русский язык

1. Какое из приведённых ниже предложений является односоставным? Сейчас будем все пить чай. Меня мучили странные галлюцинации. Работа и есть отдых для меня. Ему сделалось тяжело и горько. 2. Укажите, в какой форме глагол может быть главным членом в односоставном определённо-личном предложении. бегу бежит бегут бежали бы

Автор: Гость