1. Какое из приведённых ниже предложений является односоставным? Сейчас будем все пить чай. Меня мучили странные галлюцинации. Работа и есть отдых для меня. Ему сделалось тяжело и горько. 2. Укажите, в какой форме глагол ...

Русский язык
1. Какое из приведённых ниже предложений является односоставным? Сейчас будем все пить чай. Меня мучили странные галлюцинации. Работа и есть отдых для меня. Ему сделалось тяжело и горько. 2. Укажите, в какой форме глагол может быть главным членом в односоставном определённо-личном предложении. бегу бежит бегут бежали бы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 4 предложение 2) 1 вариант(бегу)
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