Как вы оцениваете поведение Роланда-оруженосца? Какие причины, какие мотивы заставляют его сначала совершить поступок, а потом скрыть собственный подвиг? Может быть, дело в прочных и привычных принципах, по которым оруженосец б...
Литература
Как вы оцениваете поведение Роланда-оруженосца? Какие причины, какие мотивы заставляют его сначала совершить поступок, а потом скрыть собственный подвиг? Может быть, дело в прочных и привычных принципах, по которым оруженосец был не вправе совершать подвиг рыцаря?
Ответ(ы):
Гость:
Он хочет не обесчечтить свой род. С одной стороны он бесстрашный, а с другой - из-за него умер отряд
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