Как вы оцениваете поведение Роланда-оруженосца? Какие причины, какие мотивы заставляют его сначала совершить поступок, а потом скрыть собственный подвиг? Может быть, дело в прочных и привычных принципах, по которым оруженосец б...

Литература

Как вы оцениваете поведение Роланда-оруженосца? Какие причины, какие мотивы заставляют его сначала совершить поступок, а потом скрыть собственный подвиг? Может быть, дело в прочных и привычных принципах, по которым оруженосец был не вправе совершать подвиг рыцаря?

Автор: Гость