Определить жесткость пружины если под действием силы 150 Н она растягивается на 20 см
Физика
Определить жесткость пружины если под действием силы 150 Н она растягивается на 20 см
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