Прошу 7,8,9 прошуууууууу

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Прошу 7,8,9 прошуууууууу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8. 9720*1/9=1080м^2- территория для закрытых помещений 9720-1080-7140=1500м^2 - территория для открытых площадок. 9. ширина - 12м. длина: 12-2,5=9,5м площадь: 9,5*12=114м^2 на хозяйственные помещения приходится 114*1/3=38м^2 на жилые оставшаяся часть приходится: 114-38=76м^2 76/38=2 в 2 раза
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