Помогите пожалуйста мне на сегодня очень срочно)))Кто знает как решать, вот прям очень срочно)))И если можно прям по действиям, а не просто ответы.Заранее спасибо!!! 1 задание: Докажите, что а)(х+у)(х^4-x^3y+x^2y^2-xy^3+y^4...
Алгебра
Помогите пожалуйста мне на сегодня очень срочно)))Кто знает как решать, вот прям очень срочно)))И если можно прям по действиям, а не просто ответы.Заранее спасибо!!! 1 задание: Докажите, что а)(х+у)(х^4-x^3y+x^2y^2-xy^3+y^4) = x^5+y^5 б)(x+1)(x^16-x^15+x^14-x^13+...-x+1) = x^17+1 2 задание: Докажите, что если (х-у)^2+(y-z)^2+(z-x)^2 = (x+y-2z)^2+(y+z-2x)^2+(z+x-2y)^2. то х=у=z Ну прошу сделайте кто-нибудь эти номера....
Ответ(ы):
Гость:
На фотооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
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