Бросают две одинаковые монеты. Какова вероятность того, что Выпадут «орел» и «р??шка»?
Математика
Бросают две одинаковые монеты. Какова вероятность того, что Выпадут «орел» и «р??шка»?
Ответ(ы):
Гость:
Вероятность одинакова, т.к. приугадать не возможно. Помухливать тоже.Так что одинакова.
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