Вступившие в брак мужчина и женщина обладают личными________ и_________ правами и обязанностями.
Обществознание
Вступившие в брак мужчина и женщина обладают личными________ и_________ правами и обязанностями.
Ответ(ы):
Гость:
Вступившие в брак мужчина и женщина обладают личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями.
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