пожалуйста помогите мне решить задачу Запишите пожалуйста условия и решения задачи
Математика
пожалуйста помогите мне решить задачу Запишите пожалуйста условия и решения задачи
Ответ(ы):
Гость:
12 : 4= 3 раза больше 5600* 3 =16800стоимость 12 мотков
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