Соченение на тему "Зимние Забавы"

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Зима — моя любимая пора года. Все вокруг покрывается легким пушистым снежком, на крышах домов появляются сосульки, а воздух становится свежим, хотя и холодным. Окна украшаются тонкими и витиеватыми, словно кружево, узорами. Город становится похожим на сказочный.Многие говорят, что зимой скучно. На мой взгляд, это не так. Ведь столько всего интересного зимой: и лыжи, и коньки, и санки. Наша семья проводит зиму весело. Мы с родителями любим ходить на прогулки по заснеженному парку. С собой мы берем горячий чай и сладости, чтобы не замерзнуть. Иногда катаемся на коньках, иногда на санках. А в прошлом году нам посчастливилось съездить в горы и покататься на лыжах. Это было просто незабываемо.Думая про зиму сразу, вспоминаешь про праздники. Их зимой так много. Но главный, конечно, - Новый год. Это и новогодняя ёлка, и мандарины, и шоколадные конфеты, и подарки. По телевизору показывают любимые фильмы, за окном серебрится беленький снежок. Все веселятся и радуются, а некоторые, кто помладше, ждут Деда Мороза со Снегурочкой. А за Новым Годом ещё и Рождество, и Старый Новый год. Веселиться можно ещё долго.Как же можно говорить, что зимой скучно? Зимой — весело.