Номер 623 номер 623
Математика
Номер 623 номер 623
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Гость:
4,5 (4и1/2) : 0,5 (1/2) = 9 (шт) Ответ: 9 упаковок.
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