Запишите к данным прилагательным антонимы. Выделите окончания) Слабая команда -...........звено? Древняя книга - .......... здание? жёсткое кресло -..................ткань? передняя лапка-............колесо? Высокая башня-........
Русский язык
Запишите к данным прилагательным антонимы. Выделите окончания) Слабая команда -...........звено? Древняя книга - .......... здание? жёсткое кресло -..................ткань? передняя лапка-............колесо? Высокая башня-.................положение? Вредное насекомое-...................вещь? холодное утро-.............зима? тяжелая сумка-...................задание?
Ответ(ы):
Гость:
Сильное звено, новое здание, мягкая ткань, заднее колесо, низкое положение, хорошая вещь, теплая зима, легкое задание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ О РЕКАХ РОССИИ! а)Река Ангара-приток Оби б)Река Лена впадает ?? море Лаптевых в)Река Волга впадает в Азовское море г)Рек...
История
Что является лишним в ряду и почему: Битва за Москву, Сталинградская битва, форси??ование Днепра, Курская битва