Государство экономический культурый... помогите составить предложение которые есть все члены предложение
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Государство экономический культурый... помогите составить предложение которые есть все члены предложение
Ответ(ы):
Гость:
Культурное и экономически развитое государство уверенно шло вперёд по пути своего и развития
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