Помогите пожалуйста. Выпишите числительные: Двое пашут, а семеро руками машут. Семерым просторно, а двоим тесно. Трое осудят, десятеро рассудят. Один друг шестерых родственников заменит. На пашне один, а за столом - семеро. Гля...

Русский язык
Помогите пожалуйста. Выпишите числительные: Двое пашут, а семеро руками машут. Семерым просторно, а двоим тесно. Трое осудят, десятеро рассудят. Один друг шестерых родственников заменит. На пашне один, а за столом - семеро. Глядит, словно семерых проглотил, восьмым поерхнулся. Девятеро одного петуха режут.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Двое, семеро, семерым, двоим, трое, десятеро, один, шестерых, один, семеро, семерых, восьмым, девятеро, одного
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Познакомься с информацией из толкового словаря объект,субьект.выбери толаования,которые помогут тебе определить обьект и субьект в пословице.Одинок...
Ответить
Математика
Помогите решить уравнение Б)
Ответить
Биология
Как чаще всего зимой встречаются птицы – поодиночке или стаями? В какое время сут??к их обычно можно увидеть? Где чаще всего можно увидеть птиц? Гд...
Ответить
Алгебра
4x^2*y-x^3-4xy^2 Представьте в виде произведения выражение
Ответить
Математика
Четырех угольник ABCD вписан в окружность. Угол ABC равен 125,угол CAD равен 55 градусов. найдите градусную меру ABC
Ответить