Помогите пожалуйста. Выпишите числительные: Двое пашут, а семеро руками машут. Семерым просторно, а двоим тесно. Трое осудят, десятеро рассудят. Один друг шестерых родственников заменит. На пашне один, а за столом - семеро. Гля...
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Помогите пожалуйста. Выпишите числительные: Двое пашут, а семеро руками машут. Семерым просторно, а двоим тесно. Трое осудят, десятеро рассудят. Один друг шестерых родственников заменит. На пашне один, а за столом - семеро. Глядит, словно семерых проглотил, восьмым поерхнулся. Девятеро одного петуха режут.
Ответ(ы):
Гость:
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