Познакомься с информацией из толкового словаря объект,субьект.выбери толаования,которые помогут тебе определить обьект и субьект в пословице.Одинокое дерево ветер валит.Запиши так:Субьект-... .Обьект-... .

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Познакомься с информацией из толкового словаря объект,субьект.выбери толаования,которые помогут тебе определить обьект и субьект в пословице.Одинокое дерево ветер валит.Запиши так:Субьект-... .Обьект-... .

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