Помогите решить уравнение Б)
Математика
Помогите решить уравнение Б)
Ответ(ы):
Гость:
Приведём к общему знаменателю 12 и получим 6-9х-2+2х=12 -9х+2х=12+2-6 -7х=8 х=8/7=1 1/7
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