Из 30-томного собрания сочинений Льва Толстого ученик наугад выбирает один том. К??кова вероятность того, что А) в этом томе окажется роман Анна Каренина? Б) этот том будет иметь четвертый номер?
Математика
Из 30-томного собрания сочинений Льва Толстого ученик наугад выбирает один том. К??кова вероятность того, что А) в этом томе окажется роман Анна Каренина? Б) этот том будет иметь четвертый номер?
Ответ(ы):
Гость:
А)1/30~0,333333 б) 1/30~0,333333
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