Из 30-томного собрания сочинений Льва Толстого ученик наугад выби­рает один том. К??кова вероятность того, что А) в этом томе окажется роман Анна Каренина? Б) этот том будет иметь четвертый номер?

Математика

Из 30-томного собрания сочинений Льва Толстого ученик наугад выби­рает один том. К??кова вероятность того, что А) в этом томе окажется роман Анна Каренина? Б) этот том будет иметь четвертый номер?

Автор: Гость