5 ПОСЛОВИЦ О РОДИНЕ И СТИХ О РОДИНЕ НЕ БОЛЬШОЙ !!!!!
Обществознание
5 ПОСЛОВИЦ О РОДИНЕ И СТИХ О РОДИНЕ НЕ БОЛЬШОЙ !!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Родной край – сердцу рай. Нет в мире краше Родины нашей. Человек без Родины, что соловей без песни. Одна у человека мать, одна у него и родина. У народа один дом – Родина. Кремлёвские звёзды Над нами горят, Повсюду доходит их свет! Хорошая Родина есть у ребят, И лучше той Родины Нет! (С. Михалков)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Лестница соединяет точки а и б высота каждой ступени 24см ,а длина 70см расстояние м??жду точками а и б состовляет 29,6м найдите высоту на котору...