5 ПОСЛОВИЦ О РОДИНЕ И СТИХ О РОДИНЕ НЕ БОЛЬШОЙ !!!!!

Гость: Гость:

Родной край – сердцу рай. Нет в мире краше Родины нашей. Человек без Родины, что соловей без песни. Одна у человека мать, одна у него и родина. У народа один дом – Родина. Кремлёвские звёзды Над нами горят, Повсюду доходит их свет! Хорошая Родина есть у ребят, И лучше той Родины Нет! (С. Михалков)