Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Упростите выражение (p - 3)(p^2+3p+9)-p^3
Алгебра
Упростите выражение (p - 3)(p^2+3p+9)-p^3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
P³+3p²+9p-3p²-9p-27-p³=-27
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
№1268 все уравнения.Срочно!!!
Ответить
Русский язык
Разбирети по составу лицо вода жизнь Armageddon
Ответить
Математика
Помогите решить столбиком и проверь дилением пж 4301х56 4003х56 1048х72 2406х72 20балв
Ответить
Алгебра
Упростите sin(пи/2+а).Срооооооочно
Ответить
Информатика
Оператор цикла WHILE ПАСКАЛЬ В некоторой стране используются денежные купюры дост??инством в 1,2,4,8,16,32 и 64.дано натуральное число N.Как наим...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск