Разбирети по составу лицо вода жизнь Armageddon
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Разбирети по составу лицо вода жизнь Armageddon
Ответ(ы):
Гость:
Лиц - корень, о - окончание. (лицо) вод - корень, а - окончание (вода) жизнь - корень
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