ПОМОГИТЕ НУЖНО СРОЧНО! ДАЮ 24 балла!! Как чаще всего живут птицы стаями или поодиночке? В какое время суток их можно увидеть? Чем они питаются? Где ночуют?

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Многие птицы собираются в стаи, чтобы было легче защищаться от хищников. Вот императорские пингвины например в брачный период Собираются в большие колонии на льдах Антарктиды. Пингвины питаются рыбой. Например, анчоусами и серебрянкой арктической. Есть ещё птицы олуши. Это морские птицы, колонии которых располагаются на отдалённых островах. Олуши едят рыбу (Сельдь, европейский шпрот,песчанку).