Пароход шел по течению реки 7 часов, а против течения 3 часа и прошел в сумме 264км. Если собственная скорость парохода 25км/ч, то скорость течения равна 1)30/км.ч 2)40/км.ч 3)2.5/км.ч 4)3.5/км.ч 5)20/км.ч С подробным реш...

Алгебра
Пароход шел по течению реки 7 часов, а против течения 3 часа и прошел в сумме 264км. Если собственная скорость парохода 25км/ч, то скорость течения равна 1)30/км.ч 2)40/км.ч 3)2.5/км.ч 4)3.5/км.ч 5)20/км.ч С подробным решением пожалуйста :3
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