Пружина удлинилась на 20 см под действие силы в 20 Н. какова ее жесткость?
Физика
Пружина удлинилась на 20 см под действие силы в 20 Н. какова ее жесткость?
Ответ(ы):
Гость:
50 получается пружина если 20
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