Подчеркни слова с проверяемой орфограммой в корне . В местной библиотеке была об??явлена встреча с известным детским писателем . Ребята нашего класса готовились к этому событию как к празднику . Они читали рассказы этого автор...

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Подчеркни слова с проверяемой орфограммой в корне . В местной библиотеке была об??явлена встреча с известным детским писателем . Ребята нашего класса готовились к этому событию как к празднику . Они читали рассказы этого автора , готовили коллективное приветствие . Встреча прошла радостно и интересно . На память писатель подарил ребятам свою новую книгу с надписью: " С благодарностью ! Мои внимательным читателям " .

Автор: Гость