Подчеркни слова с проверяемой орфограммой в корне . В местной библиотеке была об??явлена встреча с известным детским писателем . Ребята нашего класса готовились к этому событию как к празднику . Они читали рассказы этого автор...
Русский язык
Подчеркни слова с проверяемой орфограммой в корне . В местной библиотеке была об??явлена встреча с известным детским писателем . Ребята нашего класса готовились к этому событию как к празднику . Они читали рассказы этого автора , готовили коллективное приветствие . Встреча прошла радостно и интересно . На память писатель подарил ребятам свою новую книгу с надписью: " С благодарностью ! Мои внимательным читателям " .
Ответ(ы):
Гость:
Слова с проверяемой орфограммой в корне: с безударной гласной - писателем- пИшетчитали - прочИтывалпамять - памЯткаписатель - пИшемподарил - подАроксвою - свОйнадписью - пИшеммоим - мОйчитателям - прчИтывать с непроизносимой согласной:местной (место) , известным (известие), (интересно - интересен) (библиотека, благодарностью - нельзя проверить ударением,радостно - Т - не в корне)
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