Образуй от каждого слова новое слово, чтобы в нём была удвоенная согласная: срок, целина, звук, сказать, окно, страх. Пожалуйста помогите!! Очень срочно!

Русский язык
Образуй от каждого слова новое слово, чтобы в нём была удвоенная согласная: срок, целина, звук, сказать, окно, страх. Пожалуйста помогите!! Очень срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
срок - беССрочныйцелина - целиННыйзвук - беЗЗвучныйсказать - сказаННыйокно - окоННыйстрах - беССтрашный

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