Образуй от каждого слова новое слово, чтобы в нём была удвоенная согласная: срок, целина, звук, сказать, окно, страх. Пожалуйста помогите!! Очень срочно!

Русский язык

Образуй от каждого слова новое слово, чтобы в нём была удвоенная согласная: срок, целина, звук, сказать, окно, страх. Пожалуйста помогите!! Очень срочно!

Автор: Гость